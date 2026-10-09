Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Antalyi w Turcji wiceprezes SpaceX ds. Starlinka Michael Nicolls wezwał operatorów satelitarnych do wymiany danych o położeniu i manewrach statków kosmicznych. Jak powiedział, satelity innych operatorów wielokrotnie zbliżały się do Starlinków na odległość od kilkudziesięciu do kilkuset metrów po zmianie trajektorii bez uprzedzenia innych operatorów.

Jak informuje Ars Technica, konstelacja Starlink liczy obecnie ponad 11 tys. satelitów — około dwie trzecie wszystkich aktywnych statków kosmicznych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Nicolls podkreślił, że obecnie nie ma globalnych traktatów ani norm zobowiązujących operatorów do przekazywania danych o pozycjach satelitów i ich manewrach.

Dane o trajektoriach

Chodzi o efemerydy — informacje o położeniu satelity i jego ruchu. Według Nicollsa, bez wymiany takich danych operatorzy muszą polegać na danych śledzenia lub własnych systemach unikania kolizji. Zauważył, że część operatorów może nie ujawniać tych informacji, uznając je za przewagę konkurencyjną lub strategiczną.

SpaceX twierdzi, że publikuje efemerydy Starlinka. Firma wykorzystuje również pokładowy system Stargaze z kamerami nawigacyjnymi, który, według oceny Nicollsa, śledzi około 90% manewrujących satelitów przecinających orbity Starlinka.

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Manewry unikania kolizji

Według danych SpaceX satelity Starlink wykonują każdego dnia około tysiąca manewrów unikania kolizji, reagując zarówno na aktywne statki kosmiczne, jak i śmieci kosmiczne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy uniknęły około 650 aktywnych satelitów innych operatorów; tylko około połowa z nich należała do operatorów wymieniających efemerydy ze SpaceX.

Nicolls powiedział również, że wymiana danych z częścią międzynarodowych operatorów pozostaje trudna. Wykres w jego prezentacji wskazywał, że problem w dużej mierze dotyczy chińskich i rosyjskich satelitów, choć danych nie udostępniają także niektórzy operatorzy z USA, Europy i Japonii.

Dyrektor Amazon Leo Rajiv Badial oświadczył, że firma koordynuje każdy start ze SpaceX i innymi operatorami, informując ich o punktach rozmieszczenia satelitów i podnoszeniu orbity. Jak powiedział, wymiana efemeryd i innych informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej nie stanowi dla Amazon problemu.

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