在土耳其安塔利亚举行的国际宇航大会上，SpaceX负责Starlink业务的副总裁迈克尔·尼科尔斯呼吁卫星运营商共享航天器的位置和机动数据。据他称，其他运营商的卫星在未提前通知其他运营商的情况下改变轨迹后，曾多次接近Starlink卫星，距离仅为数十米至数百米。

据Ars Technica报道，Starlink星座目前拥有超过1.1万颗卫星，约占近地轨道所有活跃航天器的三分之二。尼科尔斯强调，目前尚无要求运营商提供卫星位置及其机动数据的全球条约或规范。

轨道数据

这里指的是星历，即有关卫星位置及其运动的信息。尼科尔斯表示，若不共享此类数据，运营商就必须依赖跟踪数据或自身的防撞系统。他指出，一些运营商可能将这些信息视为竞争或战略优势，因此不会披露。

SpaceX表示，其公开发布Starlink星历数据。该公司还使用配备导航摄像头的星载Stargaze系统；据尼科尔斯估计，该系统可跟踪约90%穿越Starlink轨道的机动卫星。

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避碰机动

SpaceX数据显示，Starlink卫星每天执行约1000次避碰机动，以应对活跃航天器和太空碎片。在过去几个月中，它们避开了其他运营商约650颗活跃卫星；其中只有约一半属于与SpaceX共享星历数据的运营商。

尼科尔斯还表示，与部分国际运营商的数据共享仍然困难。他演示文稿中的图表显示，该问题在很大程度上涉及中国和俄罗斯卫星，不过美国、欧洲和日本的一些运营商也不共享数据。

亚马逊高管利奥·拉吉夫·巴迪亚尔表示，该公司会与SpaceX及其他运营商协调每次发射，并告知他们卫星部署点和轨道抬升情况。他表示，共享星历和其他太空安全所需信息对亚马逊而言不是问题。

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