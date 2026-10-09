Robot RAIBO2 pokonał maraton bez ładowania — Live Science

Czworonożny robot RAIBO2 17 listopada 2024 roku pokonał dystans maratoński 42,195 km na jednym ładowaniu baterii podczas biegu Sangju Dried-Persimmon Marathon w Korei Południowej. Maszyna ukończyła bieg w czasie 4 godzin 19 minut i 52 sekund, poruszając się wraz z innymi uczestnikami po trasie z nierównościami i podjazdami.

Jak podaje Live Science, twórcy nazywają RAIBO2 pierwszym czworonożnym robotem, który ukończył oficjalne wydarzenie na dystansie maratońskim bez zatrzymywania się na ładowanie. Wyniki prac opisano w badaniu opublikowanym 23 września 2026 roku w czasopiśmie Nature.

Trasa z podjazdami

Trasa obejmowała dwa podjazdy o wysokości 50 metrów, a maksymalne nachylenie sięgało 10 stopni. Takie warunki zwiększają obciążenie systemu energetycznego robota. Wcześniej RAIBO2 pokonał 43 km po płaskim boisku sportowym w 4 godziny i 40 minut, jednak podczas wcześniejszej próby na nierównej trasie bateria rozładowała się po około 37 km.

Twórcy powiązali wcześniejsze niepowodzenie, między innymi, z częstymi zmianami tempa: robot próbował dostosować się do biegnących obok osób.

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Zmiany w baterii i systemie sterowania

Po tej próbie zespół zwiększył pojemność baterii o 33% i dopracował system sterowania. W szczególności wprowadził kontrolę sztywności stawów w napędach. Pozwala to łagodzić ruch nogi podczas pochłaniania uderzenia albo zapewniać stabilne, silne odepchnięcie od powierzchni.

Całkowita pojemność baterii RAIBO2 wynosi 2016 watogodzin. Według badaczy po modernizacji maksymalny zasięg robota na jednym ładowaniu na prostej trasie osiągnął 67 km. Maszyna może również częściowo odzyskiwać energię do baterii, przekształcając energię kinetyczną podczas zjazdu.

Badacze oszacowali wskaźnik całkowitego wydatku energii na transport na 0,25 wobec wartości odniesienia 0,37 dla człowieka. Zaznaczyli, że lekkie komponenty mechaniczne, schemat sterowania silnikami o niskich stratach oraz oprogramowanie do oszczędnego poruszania się pomogły zwiększyć efektywność robota.

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