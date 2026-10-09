Amerykański Departament Energii ogłosił drugą rundę finansowania w ramach Genesis Mission — programu wykorzystania sztucznej inteligencji w badaniach naukowych. Dwanaście trzyletnich projektów drugiego etapu otrzyma łącznie 159 mln dolarów. Jak informuje Science News, w pierwszym roku programu łączne wydatki resortu sięgną 434 mln dolarów, a liczba przyznanych grantów wyniesie 297. Większość z nich to mniejsze, dziewięciomiesięczne granty pierwszego etapu, przyznane w lipcu.

AI dla fizyki i akceleratorów

Wśród nowych grantów są badania podstawowe i stosowane. Zespół z Massachusetts Institute of Technology zintegruje AI z obliczeniami superkomputerowymi dotyczącymi zachowania kwarków i gluonów — fundamentalnych cząstek, z których składają się protony, neutrony i inne cząstki subatomowe. Metoda kratowej chromodynamiki kwantowej dzieli przestrzeń i czas na siatkę złożoną z wielu pojedynczych punktów i wymaga złożonych obliczeń, które AI może przyspieszyć.

Konsorcjum kierowane przez Lawrence Berkeley National Laboratory będzie rozwijać platformę AI do projektowania i sterowania akceleratorami cząstek, które mogą mieć do 1 mln zmiennych sterujących. Inna grupa, kierowana przez badaczy z Northeastern University, stworzy agentowy system AI dla Facility for Rare Isotope Beams na Michigan State University. Celem projektu jest dodanie setek godzin pracy akceleratora rocznie.

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Program dla doktorantów

W 2027 roku resort planuje również uruchomić program stypendialny Genesis Mission dla 100 osób zdobywających stopień Ph.D. Uczestnicy będą łączyć studia w wybranej dziedzinie naukowej ze szkoleniem w zakresie AI. Program przewiduje letni staż w krajowym laboratorium Departamentu Energii oraz kolejny w prywatnej firmie.

DOE dąży do skrócenia czasu uzyskania stopnia Ph.D. z sześciu lub siedmiu do czterech lat. Resort będzie przyznawać stypendia uniwersytetom, które poniosą odpowiedzialność, jeśli uczestnicy nie ukończą nauki w ciągu czterech lat. Jednocześnie, według szefa Genesis Mission Darío Gila, poszczególni studenci nie zostaną z tego powodu pozbawieni wsparcia. Na uruchomienie programu przewidziano 20 mln dolarów.

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