美国能源部宣布在Genesis Mission计划框架内启动第二轮资助。该计划旨在将人工智能应用于科学研究。第二阶段的12个为期三年的项目将共获得1.59亿美元。正如Science News报道，该部门在计划第一年的总支出将达到4.34亿美元，发放的资助数量将达到297项。其中大多数是在7月发放的金额较小、为期九个月的第一阶段资助。

用于物理学和加速器的人工智能

新资助项目包括基础研究和应用研究。麻省理工学院的一个团队将把人工智能整合到关于夸克和胶子的行为的超级计算机计算中；夸克和胶子是构成质子、中子及其他亚原子粒子的基本粒子。格点量子色动力学方法将空间和时间划分为由大量单独点组成的网格，需要复杂的计算，而人工智能可以加速这些计算。

由劳伦斯伯克利国家实验室牵头的一个联盟将开发用于设计和控制粒子加速器的人工智能平台，这些加速器可能拥有多达100万个控制变量。另一个由东北大学研究人员领导的团队将为密歇根州立大学的稀有同位素束流设施开发一个智能体人工智能系统。该项目旨在每年增加数百小时的加速器运行时间。

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面向Ph.D.学位候选人的计划

该部门还计划于2027年启动Genesis Mission奖学金计划，面向100名Ph.D.学位候选人。参与者将把所选科学领域的学习与人工智能培训结合起来。该计划包括在能源部国家实验室进行一次暑期实习，以及在一家私营公司进行另一次实习。

DOE希望将获得Ph.D.学位所需时间从六年或七年缩短至四年。该部门将向大学提供奖学金；如果参与者未能在四年内完成学业，大学将承担责任。同时，据Genesis Mission负责人达里奥·吉尔称，个别学生不会因此失去支持。该计划启动资金为2000万美元。

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