Министерство энергетики США объявило второй раунд финансирования в рамках Genesis Mission — программы применения искусственного интеллекта в научных исследованиях. Двенадцать трёхлетних проектов второго этапа получат в общей сложности $159 млн. Как сообщает Science News, в первый год программы общие расходы ведомства достигнут $434 млн, а число выданных грантов составит 297. Большинство из них — меньшие девятимесячные гранты первого этапа, выданные в июле.

ИИ для физики и ускорителей

Среди новых грантов есть фундаментальные и прикладные исследования. Команда Массачусетского технологического института будет интегрировать ИИ в суперкомпьютерные расчёты поведения кварков и глюонов — фундаментальных частиц, из которых состоят протоны, нейтроны и другие субатомные частицы. Метод решёточной квантовой хромодинамики делит пространство и время на решётку из множества отдельных точек и требует сложных вычислений, которые ИИ может ускорить.

Консорциум во главе с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли будет разрабатывать платформу ИИ для проектирования и управления ускорителями частиц, которые могут иметь до 1 млн переменных управления. Другая группа под руководством исследователей Северо-Восточного университета создаст агентную ИИ-систему для Facility for Rare Isotope Beams при Университете штата Мичиган. Проект нацелен на добавление сотен часов работы ускорителя ежегодно.

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Программа для соискателей степени Ph.D.

В 2027 году ведомство также планирует запустить стипендиальную программу Genesis Mission для 100 соискателей степени Ph.D. Участники будут совмещать обучение по выбранному научному направлению с подготовкой в сфере ИИ. Программа предусматривает летнюю стажировку в национальной лаборатории Министерства энергетики и ещё одну — в частной компании.

DOE стремится сократить срок получения степени Ph.D. с шести или семи до четырёх лет. Ведомство будет предоставлять стипендии университетам, которые будут нести ответственность, если участники не завершат обучение за четыре года. В то же время, по словам руководителя Genesis Mission Дарио Гила, отдельных студентов из-за этого не будут лишать поддержки. На запуск программы предусмотрено $20 млн.

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