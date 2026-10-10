NASA w USA ogłosiła konkurs dla komercyjnego sektora kosmicznego na opracowanie prywatnych stacji na niskiej orbicie okołoziemskiej. Mają one stać się następcami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i mogą zacząć przyjmować astronautów już w 2030 roku. Informuje o tym Ars Technica.

Agencja opublikowała 360-stronicowe zapytanie ofertowe, w którym określiła wymagania dla przyszłych komercyjnych obiektów orbitalnych. NASA planuje wybrać dwóch lub więcej wykonawców na tym etapie konkursu. Odpowiedzi od firm będą przyjmowane do 8 grudnia, a agencja ma podjąć ostateczną decyzję w kwietniu.

Finansowanie i kolejne etapy

Zwycięzcom pierwszej fazy zostanie zagwarantowane co najmniej 100 mln dolarów. Kolejne etapy programu Commercial LEO Destinations przewidują finansowanie rozwoju i certyfikacji stacji, a także zakup co najmniej czterech misji NASA z astronautami do prywatnych obiektów. Wartość przyszłych etapów kontraktu będzie wynosić miliardy dolarów.

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Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył, że agencja nie zrezygnuje z obecności na niskiej orbicie okołoziemskiej. Jak powiedział, należy tam prowadzić badania, rozwijać technologie, szkolić załogi i przygotowywać się do misji na Księżyc i Marsa.

Transport załóg i ładunków

W nowym zapytaniu NASA nie wymaga od operatorów stacji potwierdzenia podpisanej umowy ani nawet listu intencyjnego z Boeingiem lub innym przewoźnikiem. Agencja proponuje również zapewnienie transportu dla pierwszych czterech misji NASA do prywatnych stacji.

Na 2030 rok NASA szacuje lot z czterema członkami załogi na 325 mln dolarów, a misję cargo na 300 mln dolarów. Wśród prawdopodobnych uczestników konkursu publikacja wymienia Axiom Space, Voyager Space i Vast Space. Blue Origin wcześniej otrzymała finansowanie NASA w ramach programu, podczas gdy SpaceX, według Ars Technica, obecnie raczej nie złoży wniosku.

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