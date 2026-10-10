NASA в США объявило конкурс для коммерческой космической отрасли на разработку частных станций на низкой околоземной орбите. Они должны стать преемниками Международной космической станции и могут начать принимать астронавтов уже в 2030 году. Об этом сообщает Ars Technica.

Агентство опубликовало 360-страничный запрос предложений, в котором определило требования к будущим коммерческим орбитальным объектам. NASA планирует выбрать двух или более подрядчиков на этом этапе конкурса. Ответы от компаний будут принимать до 8 декабря, а окончательное решение агентство должно принять в апреле.

Финансирование и последующие этапы

Победителям первой фазы гарантируют не менее 100 млн долларов. Последующие этапы программы Commercial LEO Destinations предусматривают финансирование разработки и сертификации станций, а также закупку как минимум четырех миссий NASA с астронавтами на частные объекты. Стоимость будущих фаз контракта составит миллиарды долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство не откажется от присутствия на низкой околоземной орбите. По его словам, там необходимо проводить исследования, развивать технологии, готовить экипажи и готовиться к миссиям на Луну и Марс.

Перевозка экипажей и грузов

В новом запросе NASA не требует от операторов станций подтверждения подписанного соглашения или даже письма о намерениях с Boeing или другим перевозчиком. Агентство также предлагает предоставить транспорт для первых четырех миссий NASA к частным станциям.

На 2030 год NASA оценивает полет с четырьмя членами экипажа в 325 млн долларов, а грузовую миссию — в 300 млн долларов. Среди вероятных участников конкурса издание называет Axiom Space, Voyager Space и Vast Space. Blue Origin ранее получала финансирование NASA в рамках программы, тогда как SpaceX, по данным Ars Technica, в настоящее время вряд ли будет подавать заявку.

Читай нас в