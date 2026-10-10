美国国家航空航天局（NASA）宣布面向商业航天业开展竞赛，以开发低地球轨道上的私营空间站。它们将成为国际空间站的继任者，并可能最早于2030年开始接待宇航员。Ars Technica报道。

该机构发布了一份长达360页的征求建议书，其中规定了未来商业轨道设施的要求。NASA计划在本阶段竞赛中选出两家或更多承包商。企业可在12月8日前提交回复，预计该机构将在4月作出最终决定。

融资与后续阶段

第一阶段的获胜者将获得至少1亿美元的保障。Commercial LEO Destinations计划的后续阶段 предусматривают为空间站的开发和认证提供资金，并采购至少四次NASA宇航员前往私营设施的任务。未来合同阶段的价值将达数十亿美元。

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NASA局长贾里德·艾萨克曼表示，该机构不会放弃在低地球轨道的存在。他说，必须在那里开展研究、发展技术、训练机组人员，并为前往月球和火星的任务做准备。

机组人员和货物运输

在新的征求建议书中，NASA不要求空间站运营商确认已与波音或其他运输商签署协议，甚至不要求提供意向书。该机构还提议为前四次NASA前往私营空间站的任务提供运输服务。

对于2030年，NASA估计搭载4名机组人员的飞行成本为3.25亿美元，货运任务成本为3亿美元。该媒体列举的竞赛潜在参与者包括Axiom Space、Voyager Space和Vast Space。蓝色起源此前曾在该计划框架内获得NASA资助，而据Ars Technica称，SpaceX目前不太可能提交申请。

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