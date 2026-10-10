W USA Government Accountability Office (GAO) wydało 89 rekomendacji dla ponad 20 agencji federalnych dotyczących przygotowania się na pojawienie się komputerów kwantowych zdolnych do łamania współczesnego szyfrowania, informuje The National. Urząd doradził instytucjom sporządzenie wykazów potencjalnie podatnych systemów kryptograficznych, aby określić potrzeby finansowe związane z przejściem na kryptografię postkwantową.

Ryzyka dla szyfrowania

Raport dotyczy kryptograficznie istotnych komputerów kwantowych — CRQC. Takie systemy potencjalnie mogą złamać niemal każde szyfrowanie, a ich pojawienie się bez odpowiedniego przygotowania może mieć katastrofalne konsekwencje dla gospodarki i bezpieczeństwa USA, wskazało GAO.

Materiał opisuje również hipotetyczny scenariusz Q-Day, przed którym wcześniej ostrzegali specjaliści ds. technologii i cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z nim komputery kwantowe mogą trafić w ręce złośliwych podmiotów, które wykorzystają je do złamania miliardów haseł i innych narzędzi ochrony danych, co może wywołać falę przestępstw finansowych.

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Reakcja agencji

Z rekomendacjami GAO zgodziło się 12 organów państwowych. Jedna agencja sprzeciwiła się kilku z nich, a Departament Spraw Wewnętrznych USA nie udzielił odpowiedzi. GAO opublikowało jedynie ogólne rekomendacje, natomiast szczegółów pozostałych nie ujawniono. Urząd nie zamieścił także w opublikowanym dokumencie listów agencji z komentarzami ze względów wrażliwości informacji.

Jednocześnie eksperci oceniają prawdopodobieństwo stworzenia CRQC w ciągu najbliższych 10 lat jako niskie. GAO zwróciło jednak uwagę na ryzyko, że złośliwi aktorzy, rządy lub organizacje mogą już gromadzić duże ilości zaszyfrowanych danych, aby odszyfrować je po pojawieniu się takich systemów. Według oceny urzędu utrata nawet niewielkiej ilości ważnych poufnych informacji może poważnie wpłynąć na funkcjonowanie struktur federalnych.

Światowe Forum Ekonomiczne na liście 10 nowych technologii 2026 roku również zaliczyło kryptografię opartą na kratach do ważnych technologii. Opiera się ona na złożonych problemach matematycznych związanych z kratami, których według opisu źródła nie są w stanie rozwiązać nawet komputery kwantowe.

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