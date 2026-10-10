В США Счётная палата (GAO) дала 89 рекомендаций более чем 20 федеральным ведомствам по подготовке к появлению квантовых компьютеров, способных взламывать современное шифрование, сообщает The National. Ведомство посоветовало учреждениям составить перечни потенциально уязвимых криптографических систем, чтобы определить потребности в финансировании перехода на постквантовую криптографию.

Риски для шифрования

В отчёте говорится о криптографически значимых квантовых компьютерах — CRQC. Такие системы потенциально способны взломать почти любое шифрование, а их появление без надлежащей подготовки может иметь катастрофические последствия для экономики и безопасности США, отметила GAO.

Материал также описывает гипотетический сценарий Q-Day, о котором ранее предупреждали специалисты в области технологий и кибербезопасности. Согласно ему квантовые компьютеры могут попасть к злоумышленникам, которые используют их для взлома миллиардов паролей и других средств защиты данных, что может вызвать волну финансовых преступлений.

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Реакция ведомств

С рекомендациями GAO согласились 12 государственных органов. Одно ведомство возразило против нескольких из них, а Министерство внутренних дел США не предоставило ответа. GAO опубликовала только общие рекомендации, тогда как подробности остальных не раскрыли. Учреждение также не включило в обнародованный документ письма ведомств с комментариями по соображениям чувствительности информации.

В то же время эксперты считают вероятность создания CRQC в течение ближайших 10 лет низкой. Однако GAO обратила внимание на риск того, что злоумышленники, правительства или организации уже могут накапливать большие объёмы зашифрованных данных, чтобы расшифровать их после появления таких систем. По оценке ведомства, утрата даже небольшого объёма важной конфиденциальной информации может серьёзно повлиять на работу федеральных структур.

Всемирный экономический форум в перечне 10 новых технологий 2026 года также отнёс криптографию на основе решёток к важным технологиям. Она основана на сложных математических задачах, связанных с решётками, которые, согласно описанию источника, не способны решить даже квантовые компьютеры.

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