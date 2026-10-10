GAO надала 89 рекомендацій США щодо квантових ризиків — The National

У США Рахункова палата (GAO) надала 89 рекомендацій більш ніж 20 федеральним відомствам щодо підготовки до появи квантових комп’ютерів, здатних зламувати сучасне шифрування, повідомляє The National. Відомство порадило установам скласти переліки потенційно вразливих криптографічних систем, щоб визначити потреби у фінансуванні переходу на постквантову криптографію.

Ризики для шифрування

У звіті йдеться про криптографічно значущі квантові комп’ютери — CRQC. Такі системи потенційно здатні зламати майже будь-яке шифрування, а їхня поява без належної підготовки може мати катастрофічні наслідки для економіки та безпеки США, зазначила GAO.

Матеріал також описує гіпотетичний сценарій Q-Day, про який раніше застерігали фахівці з технологій і кібербезпеки. За ним квантові комп’ютери можуть потрапити до зловмисників, які використають їх для зламу мільярдів паролів та інших засобів захисту даних, що може спричинити хвилю фінансових злочинів.

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Реакція відомств

Із рекомендаціями GAO погодилися 12 державних органів. Одне відомство заперечило проти кількох із них, а Міністерство внутрішніх справ США не надало відповіді. GAO опублікувала лише загальні рекомендації, тоді як подробиці інших не розкрили. Установа також не включила до оприлюдненого документа листи відомств із коментарями через міркування чутливості.

Водночас експерти вважають низькою ймовірність створення CRQC упродовж найближчих 10 років. Однак GAO звернула увагу на ризик того, що зловмисники, уряди або організації вже можуть накопичувати великі обсяги зашифрованих даних, щоб розшифрувати їх після появи таких систем. За оцінкою відомства, втрата навіть невеликого обсягу важливої конфіденційної інформації може серйозно вплинути на роботу федеральних структур.

Всесвітній економічний форум у переліку 10 нових технологій 2026 року також відніс криптографію на основі решіток до важливих технологій. Вона ґрунтується на складних математичних задачах, пов’язаних із решітками, які, за описом джерела, не здатні розв’язати навіть квантові комп’ютери.

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