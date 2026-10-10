据The National报道，美国政府问责局（GAO）向20多个联邦机构提出了89项建议，要求其为能够破解现代加密技术的量子计算机出现做好准备。该机构建议各单位编制可能存在漏洞的密码系统清单，以确定向后量子密码学过渡的资金需求。

加密面临的风险

报告谈及具有密码学意义的量子计算机，即CRQC。GAO指出，这类系统可能能够破解几乎任何加密，而如果在缺乏适当准备的情况下出现，可能给美国经济和安全带来灾难性后果。

报道还描述了此前技术和网络安全专家曾警告过的假设性“Q-Day”情景。根据这一情景，量子计算机可能落入恶意行为者手中，他们将利用其破解数十亿个密码及其他数据保护手段，这可能引发一波金融犯罪。

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机构的回应

12个政府机构同意GAO的建议。一个机构反对其中几项建议，美国内政部则未作出回应。GAO仅公布了总体建议，其他建议的细节没有披露。出于敏感性考虑，该机构也没有将各部门附有评论的信件纳入公开文件。

与此同时，专家认为，在未来10年内制造出CRQC的可能性较低。不过，GAO指出存在这样一种风险：恶意行为者、政府或组织可能已经在收集大量加密数据，以便在这类系统出现后对其进行解密。该机构评估认为，即使少量重要机密信息丢失，也可能严重影响联邦机构的运作。

世界经济论坛在2026年10项新兴技术清单中也将基于格的密码学列为重要技术。它建立在与格相关的复杂数学问题之上，根据消息来源的描述，即使量子计算机也无法解决这些问题。

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