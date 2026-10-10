Flock Safety może zwolnić 18% pracowników — Engadget

W USA firma Flock Safety, która sprzedaje policji i miastom oparte na sztucznej inteligencji systemy odczytu tablic rejestracyjnych, może zwolnić 18% personelu — około 270 pracowników. Jak podaje Engadget, powołując się na źródła Reutersa, zwolnienia mają wejść w życie pod koniec października.

Redukcja zatrudnienia

Obecnie Flock Safety zatrudnia około 1 500 osób. Nie wiadomo, ilu pracowników, których mogą objąć nadchodzące zwolnienia, odejdzie z firmy dobrowolnie w ramach programu wykupu dla pracowników.

Trzy tygodnie temu WIRED poinformował, że firma uruchomiła taki program z hojnymi odprawami. Stało się to w obliczu niezadowolenia części personelu oraz narastającej zewnętrznej krytyki kamer Flock.

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Krytyka systemów nadzoru

Kamery Flock rozpowszechniły się w różnych stanach USA i stały się przedmiotem krytyki polityków o różnych poglądach. Kamery firmy zakazano na autostradach Florydy, a gubernator stanu Ron DeSantis oświadczył, że nie chce, aby przekształciło się to w państwo inwigilacji.

W Teksasie Flock Safety straciła dostęp do finansowania stanowego. Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro również krytykował wykorzystywanie tych systemów przez organy ścigania i oświadczył, że poparłby ustawowy zakaz kamer. Policja Los Angeles nie odnowiła umowy z firmą.

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