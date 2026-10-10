Flock Safety може скоротити 18% працівників — Engadget

У США компанія Flock Safety, що продає поліції та містам системи зчитування номерних знаків на основі штучного інтелекту, може скоротити 18% персоналу — приблизно 270 працівників. Як повідомляє Engadget з посиланням на джерела Reuters, скорочення мають набути чинності наприкінці жовтня.

Скорочення штату

Наразі в Flock Safety працює близько 1 500 людей. Невідомо, скільки з працівників, яких можуть охопити майбутні скорочення, залишать компанію добровільно в межах програми викупу для співробітників.

Три тижні тому WIRED повідомив, що компанія запустила таку програму зі щедрими вихідними виплатами. Це відбулося на тлі невдоволення серед частини персоналу та посилення зовнішньої критики камер Flock.

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Критика систем спостереження

Камери Flock поширилися в різних штатах США та стали предметом критики з боку політиків різних поглядів. Камери компанії заборонили на автомагістралях Флориди, а губернатор штату Рон Десантіс заявив, що не хоче, аби це перетворилося на державу стеження.

У Техасі Flock Safety втратила доступ до державного фінансування. Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро також критикував використання цих систем правоохоронцями та заявив, що підтримав би законодавчу заборону камер. Поліція Лос-Анджелеса не поновила контракт із компанією.

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