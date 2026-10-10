Engadget：Flock Safety可能裁减18%的员工

在美国，向警方和城市销售基于人工智能的车牌识别系统的Flock Safety可能裁减18%的员工——约270人。据Engadget报道，并援引路透社消息人士称，裁员预计将于10月底生效。

裁减员工

目前，Flock Safety约有1,500名员工。目前尚不清楚，在即将到来的裁员中可能受影响的员工里，有多少人会根据员工买断计划自愿离开公司。

三周前，WIRED报道称，该公司已推出这项计划，并提供丰厚的离职补偿。这发生在部分员工不满以及外界对Flock摄像头批评加剧的背景下。

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对监控系统的批评

Flock摄像头已在美国多个州普及，并成为不同政治立场政界人士批评的对象。该公司的摄像头被禁止安装在佛罗里达州的高速公路上，该州州长罗恩·德桑蒂斯表示，他不希望这演变成一个监控国家。

在得克萨斯州，Flock Safety失去了获得州政府资金的资格。宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗也批评执法部门使用这些系统，并表示他会支持立法禁止这些摄像头。洛杉矶警方没有与该公司续签合同。

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