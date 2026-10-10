Flock Safety может сократить 18% сотрудников — Engadget

В США компания Flock Safety, продающая полиции и городам системы считывания номерных знаков на основе искусственного интеллекта, может сократить 18% персонала — около 270 сотрудников. Как сообщает Engadget со ссылкой на источники Reuters, сокращения должны вступить в силу в конце октября.

Сокращение штата

Сейчас в Flock Safety работают около 1 500 человек. Неизвестно, сколько сотрудников, которых могут затронуть предстоящие сокращения, покинут компанию добровольно в рамках программы выкупа для работников.

Три недели назад WIRED сообщил, что компания запустила такую программу с щедрыми выплатами при увольнении. Это произошло на фоне недовольства среди части персонала и усиления внешней критики камер Flock.

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Критика систем наблюдения

Камеры Flock распространились в различных штатах США и стали предметом критики со стороны политиков с разными взглядами. Камеры компании запретили на автомагистралях Флориды, а губернатор штата Рон Десантис заявил, что не хочет, чтобы это превратилось в государство слежки.

В Техасе Flock Safety потеряла доступ к государственному финансированию. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро также критиковал использование этих систем правоохранительными органами и заявил, что поддержал бы законодательный запрет камер. Полиция Лос-Анджелеса не продлила контракт с компанией.

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