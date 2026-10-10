Startup TypeSafe AI, który opracował nietekstowy model sztucznej inteligencji Jev, pozyskał 870 mln dolarów przy wycenie spółki na 7,5 mld dolarów. Rundzie przewodził Andreessen Horowitz, a udział w niej wzięły także Sequoia oraz obecny inwestor DCVC, informuje TechCrunch.

Szybkie upowszechnienie modelu

Jev zaprezentowano 15 września, a model szybko zyskał popularność. TypeSafe AI twierdzi, że korzysta z niego już jedna trzecia firm z listy Fortune 500.

Jev zbudowano w oparciu o architekturę transformera, jednak nie należy on do dużych modeli językowych. Nie generuje tekstu, lecz zwraca prawdopodobieństwa, które firma nazywa „skalibrowanymi decyzjami”.

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Nacisk na automatyzację

TypeSafe AI twierdzi, że Jev działa znacząco szybciej niż duże modele językowe i wykorzystuje znacznie mniej tokenów. Firma przedstawia swoje podejście jako nadające się przede wszystkim do automatyzacji zadań, a nie do tworzenia tekstu czy kodu programistycznego.

Współzałożyciel TypeSafe AI Diogo Almeida, który wcześniej był badaczem w OpenAI, powiedział TechCrunch, że modele językowe nie są szczególnie użyteczne w automatyzacji, ponieważ komputery używają innego języka. Startup został założony w 2024 roku przez Almeidę, byłą inżynierkę badawczą Meta Sashę Sheng oraz inżyniera i przedsiębiorcę Erica Gafniego.

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