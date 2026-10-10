TypeSafe AI привлекла $870 млн при оценке $7,5 млрд — TechCrunch

Стартап TypeSafe AI, разработавший нетекстовую модель искусственного интеллекта Jev, привлек $870 млн при оценке компании в $7,5 млрд. Раунд возглавила Andreessen Horowitz, также в нем приняли участие Sequoia и действующий инвестор DCVC, сообщает TechCrunch.

Быстрое распространение модели

Jev представили 15 сентября, и модель быстро приобрела популярность. TypeSafe AI утверждает, что ею уже пользуется треть компаний из списка Fortune 500.

Jev построена на трансформерной архитектуре, однако не относится к большим языковым моделям. Она не генерирует текст, а выдает вероятности, которые компания называет «калиброванными решениями».

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Акцент на автоматизации

TypeSafe AI заявляет, что Jev работает существенно быстрее больших языковых моделей и использует значительно меньше токенов. Компания позиционирует свой подход как пригодный прежде всего для автоматизации задач, а не для создания текста или программного кода.

Сооснователь TypeSafe AI Диогу Алмейда, ранее работавший исследователем OpenAI, сказал TechCrunch, что языковые модели не слишком полезны для автоматизации, поскольку компьютеры используют другой язык. Стартап был основан в 2024 году Алмейдой, бывшей инженеркой-исследовательницей Meta Сашей Шенг, а также инженером и предпринимателем Эриком Гафни.

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