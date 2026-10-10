TypeSafe AI以75亿美元估值融资8.7亿美元——TechCrunch

开发非文本人工智能模型 Jev 的初创公司 TypeSafe AI 以75亿美元的公司估值融资8.7亿美元。本轮融资由 Andreessen Horowitz 领投，Sequoia 和现有投资者 DCVC 也参与其中，TechCrunch报道。

模型迅速普及

Jev 于9月15日发布，该模型迅速走红。TypeSafe AI 称，财富500强企业中已有三分之一在使用它。

Jev 基于 Transformer 架构构建，但并不属于大型语言模型。它不生成文本，而是输出概率，公司将其称为“校准决策”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

强调自动化

TypeSafe AI 表示，Jev 的运行速度显著快于大型语言模型，且使用的词元大幅更少。该公司将其方法定位为主要适用于任务自动化，而非生成文本或程序代码。

TypeSafe AI 联合创始人迪奥戈·阿尔梅达此前曾担任 OpenAI 研究员。他告诉 TechCrunch，语言模型对自动化并不十分有用，因为计算机使用的是另一种语言。这家初创公司由阿尔梅达、前 Meta 研究工程师萨莎·申，以及工程师兼企业家埃里克·加夫尼于2024年创立。

关注我们在