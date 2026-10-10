TypeSafe AI залучила $870 млн за оцінки $7,5 млрд — TechCrunch

Стартап TypeSafe AI, який розробив нетекстову модель штучного інтелекту Jev, залучив $870 млн за оцінки компанії у $7,5 млрд. Раунд очолила Andreessen Horowitz, також у ньому взяли участь Sequoia та чинний інвестор DCVC, повідомляє TechCrunch.

Швидке поширення моделі

Jev представили 15 вересня, і модель швидко набула популярності. TypeSafe AI стверджує, що нею вже користується третина компаній зі списку Fortune 500.

Jev побудована на трансформерній архітектурі, однак не належить до великих мовних моделей. Вона не генерує текст, а видає ймовірності, які компанія називає «каліброваними рішеннями».

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Акцент на автоматизації

TypeSafe AI заявляє, що Jev працює істотно швидше за великі мовні моделі та використовує значно менше токенів. Компанія позиціонує свій підхід як придатний насамперед для автоматизації завдань, а не для створення тексту чи програмного коду.

Співзасновник TypeSafe AI Діогу Алмейда, який раніше був дослідником OpenAI, казав TechCrunch, що мовні моделі не надто корисні для автоматизації, оскільки комп’ютери використовують іншу мову. Стартап заснували у 2024 році Алмейда, колишня інженерка-дослідниця Meta Саша Шенг та інженер і підприємець Ерік Гафні.

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