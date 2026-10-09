Badanie Uniwersytetu Harvarda wykazało, że wdrożenie agentów AI do programowania zwiększa ilość tworzonego kodu, lecz nie towarzyszy mu statystycznie istotny wzrost wydań oprogramowania. Jak podaje Ars Technica, wzrost na etapie pisania kodu jest niwelowany przez dłuższą i bardziej złożoną weryfikację wyników przez ludzi.

Więcej kodu i żądań scalenia

Badacze Fiona Chen i James Stratton przeanalizowali zagregowane dane z platformy Jellyfish: 300 mln zdarzeń związanych z pracą, w tym commitów i żądań scalenia kodu, a także dane z systemów zarządzania zadaniami. Próba objęła ponad 700 tys. pracowników z ponad 700 firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania w okresie od 2021 roku do marca 2026 roku.

Po wdrożeniu agentów AI łączna liczba linii kodu w firmach wzrosła średnio o 30%, liczba commitów — o 20%, a liczba żądań scalenia kodu — o 23%. Jednocześnie tempo zamykania Issues i Epics w systemach takich jak Jira, które śledzą realizację zadań i dużych funkcji produktu, nie zmieniło się w sposób statystycznie istotny. Autorzy nie stwierdzili również zmian w rozmiarze ani złożoności takich zadań po wdrożeniu narzędzi AI.

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Weryfikacja kodu stała się wąskim gardłem

Średni czas od złożenia żądania scalenia do jego integracji z bazą kodu wzrósł o 49% po wprowadzeniu agentów AI. Udział żądań, w których recenzenci wymagali zmian, niemal się podwoił, a liczba komentarzy do jednego żądania wzrosła o 35%.

W odpowiedzi udział pracowników zaangażowanych w weryfikację kodu wzrósł o 14%. Jednocześnie badacze nie byli w stanie powiązać wykorzystania AI z istotnymi zmianami całkowitego zatrudnienia w tych firmach, porównując dane Jellyfish i LinkedIn.

Według stanu na marzec 2026 roku 80% firm z próby stosowało pewne narzędzia AI do weryfikacji kodu. Jednak agenci AI zostawili 23,3% wszystkich komentarzy podczas recenzji i byli odpowiedzialni za 10,8% wszystkich żądań scalenia, dlatego główna część tej pracy pozostawała po stronie ludzi. Według autorów 95% firm w próbie wdrożyło już agentów AI do programowania.

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