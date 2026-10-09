哈佛大学的一项研究发现，引入用于编程的AI代理会增加生成代码的数量，但并未伴随软件发布量在统计学上的显著增长。正如Ars Technica报道，代码编写阶段的增长被人工对结果进行更长时间、更复杂的审查所抵消。

更多代码和合并请求

研究人员菲奥娜·陈和詹姆斯·斯特拉顿分析了Jellyfish平台的汇总数据：3亿个工作事件，包括提交和代码合并请求，以及任务管理系统的数据。样本涵盖了从2021年至2026年3月期间700多家软件开发公司的70多万名员工。

在引入AI代理后，公司代码行总数平均增长30%，提交数量增长20%，代码合并请求数量增长23%。与此同时，在Jira等追踪任务及大型产品功能完成情况的系统中，关闭Issues和Epics的速度没有出现统计学上显著的变化。作者还没有发现引入AI工具后此类任务的规模或复杂性发生变化。

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代码审查成为瓶颈

引入AI代理后，从提交合并请求到其被整合进代码库的平均时间增加了49%。审查者要求修改的请求占比几乎翻倍，每个请求的评论数量增加了35%。

作为回应，参与代码审查的员工比例增加了14%。同时，研究人员在对比Jellyfish和LinkedIn数据后，无法将AI的使用与这些公司整体就业情况的显著变化联系起来。

截至2026年3月，样本中80%的公司使用了某些AI工具进行代码审查。不过，AI代理在审查期间留下了全部评论的23.3%，并负责了全部合并请求的10.8%，因此这项工作主要仍由人类完成。根据作者的数据，样本中95%的公司已经部署了用于编程的AI代理。

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