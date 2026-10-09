Исследование Гарвардского университета показало, что внедрение ИИ-агентов для программирования увеличивает объем создаваемого кода, однако не сопровождается статистически значимым ростом выпуска программного обеспечения. Как сообщает Ars Technica, прирост на этапе написания кода нивелируется более длительной и сложной проверкой результатов людьми.

Больше кода и запросов на слияние

Исследователи Фиона Чен и Джеймс Страттон проанализировали агрегированные данные платформы Jellyfish: 300 млн рабочих событий, в том числе коммитов и запросов на слияние кода, а также данные систем управления задачами. Выборка охватила более 700 тыс. сотрудников свыше 700 компаний-разработчиков за период с 2021 года по март 2026 года.

После внедрения ИИ-агентов общее число строк кода в компаниях в среднем увеличилось на 30%, число коммитов — на 20%, а число запросов на слияние кода — на 23%. В то же время темпы закрытия Issues и Epics в системах вроде Jira, которые отслеживают выполнение задач и крупных функций продукта, статистически значимо не изменились. Авторы также не выявили изменений в размере или сложности таких задач после внедрения ИИ-инструментов.

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Проверка кода стала узким местом

Среднее время от подачи запроса на слияние до его интеграции в кодовую базу после внедрения ИИ-агентов увеличилось на 49%. Доля запросов, в которых рецензенты требовали изменений, почти удвоилась, а число комментариев к одному запросу выросло на 35%.

В ответ доля сотрудников, привлеченных к проверке кода, выросла на 14%. При этом исследователи не смогли связать использование ИИ с существенными изменениями общей занятости в этих компаниях, сопоставив данные Jellyfish и LinkedIn.

По состоянию на март 2026 года 80% компаний из выборки использовали те или иные ИИ-инструменты для проверки кода. Однако ИИ-агенты оставили 23,3% всех комментариев при ревью и отвечали за 10,8% всех запросов на слияние, поэтому основная часть такой работы оставалась за людьми. По данным авторов, 95% компаний в выборке уже внедрили ИИ-агентов для программирования.

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