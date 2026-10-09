Дослідження: ШІ-агенти збільшили обсяг коду на 30%, але не випуск ПЗ — Ars Technica

Дослідження Гарвардського університету виявило, що запровадження ШІ-агентів для програмування збільшує обсяг створеного коду, однак не супроводжується статистично значущим зростанням випуску програмного забезпечення. Як повідомляє Ars Technica, приріст на етапі написання коду нівелюється довшою та складнішою перевіркою результатів людьми.

Більше коду та запитів на злиття

Дослідники Фіона Чен і Джеймс Страттон проаналізували агреговані дані платформи Jellyfish: 300 млн робочих подій, зокрема комітів і запитів на злиття коду, а також дані систем управління завданнями. Вибірка охопила понад 700 тис. працівників більш як 700 компаній-розробників у період від 2021 року до березня 2026-го.

Після впровадження ШІ-агентів загальна кількість рядків коду в компаніях у середньому зростала на 30%, кількість комітів — на 20%, а кількість запитів на злиття коду — на 23%. Водночас темпи закриття Issues та Epics у системах на кшталт Jira, які відстежують виконання завдань і великих функцій продукту, статистично значуще не змінилися. Автори також не виявили змін у розмірі чи складності таких завдань після впровадження ШІ-інструментів.

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Перевірка коду стала вузьким місцем

Середній час від подання запиту на злиття до його інтеграції в кодову базу після запровадження ШІ-агентів збільшився на 49%. Частка запитів, у яких рецензенти вимагали змін, майже подвоїлася, а кількість коментарів до одного запиту зросла на 35%.

У відповідь частка працівників, залучених до перевірки коду, зросла на 14%. Водночас дослідники не змогли пов’язати використання ШІ з істотними змінами загальної зайнятості в цих компаніях, зіставивши дані Jellyfish та LinkedIn.

Станом на березень 2026 року 80% компаній із вибірки застосовували певні інструменти ШІ для перевірки коду. Проте ШІ-агенти залишали 23,3% усіх коментарів під час рев’ю та були відповідальні за 10,8% усіх запитів на злиття, тож основна частина такої роботи залишалася за людьми. За даними авторів, 95% компаній у вибірці вже впровадили ШІ-агентів для програмування.

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