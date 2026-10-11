В Ізраїлі створили лід у 10 разів міцніший за звичайний — ScienceAlert

Дослідники Єврейського університету в Єрусалимі створили композитний матеріал BioPykrete на основі льоду, який у 10 разів міцніший за звичайний лід і може поглинути у 70 разів більше енергії до руйнування. Про це повідомляє ScienceAlert.

Новий матеріал розвиває ідею Pykrete — композиту з льоду та деревної маси, який Королівський військово-морський флот Великої Британії випробовував під час Другої світової війни для можливого будівництва авіаносця. Такий проєкт зрештою залишили через зростання вартості й появу інших варіантів.

Лід із целюлозою та білком

Для BioPykrete науковці додали до льоду целюлозні нанокристали рослинного походження та білок CBM3a-AFPIII. Целюлоза є основним структурним компонентом рослин, а її нанокристали можуть зміцнювати лід, зокрема ускладнюючи поширення тріщин.

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CBM3a-AFPIII поєднує антифризний білок і модуль, що зв’язується з вуглеводами. Він має утримувати целюлозні нанокристали та лід разом, забезпечуючи їхній зв’язок на молекулярному рівні. За даними дослідників, завдяки цьому матеріал не руйнується раптово, а здатен поступово деформуватися й поглинати більше енергії.

Перспективи для холодних регіонів

Науковці розглядають BioPykrete як можливий будівельний матеріал для віддалених холодних регіонів, зокрема Арктики й Антарктики, де застосовувати звичайні будівельні методи складно. Основними складниками є лід і рослинна целюлоза, тому матеріал потенційно може мати низький вуглецевий слід і бути біорозкладним.

Водночас робота є маломасштабною перевіркою концепції. Перед практичним використанням необхідно дослідити довгострокову стійкість BioPykrete за мінливих умов, а також механізми поширення тріщин у композиті. Результати опублікували в журналі Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

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