Експериментальний березовий дьоготь пригнічував стафілокок — ScienceDaily

Експериментально виготовлений березовий дьоготь, який неандертальці могли застосовувати для кріплення кам’яних знарядь до руків’їв, пригнічував ріст Staphylococcus aureus — бактерії, що часто пов’язана з рановими інфекціями. Це встановила міжнародна група дослідників з Університету Кельна, Оксфордського університету, Університету Льєжа та Кейп-Бретонського університету, повідомляє ScienceDaily.

Відтворили доісторичні способи

Березовий дьоготь — густа липка речовина, яку отримують під час нагрівання березової кори. Археологи знаходили його сліди на численних стоянках неандертальців у Європі, зокрема на давніх кам’яних знаряддях. Матеріал насамперед пов’язували з виготовленням складених інструментів: ним могли закріплювати кам’яні леза або наконечники на дерев’яних руків’ях.

Науковці виготовили дьоготь із видів дерев, які існували за часів неандертальців, відтворивши кілька способів виробництва, реконструйованих за археологічними даними. В одному з них кору нагрівали в закритій підземній ямі з незначним доступом кисню. За таких умов відбувалася суха перегонка, під час якої утворювалися речовини, з яких можна було зібрати дьоготь.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інший спосіб передбачав спалювання березової кори біля твердої поверхні, наприклад каменю. Смолисті випари конденсувалися на прохолоднішій поверхні, залишаючи липкий осад, який можна було зібрати.

Активність проти бактерій

Усі отримані зразки березового дьогтю змогли пригнітити ріст S. aureus. Антибактеріальна активність виявилася незалежною від конкретного способу отримання дьогтю, який використали під час експерименту.

Результати опубліковані в журналі PLOS One. Вони не доводять, що неандертальці справді наносили дьоготь на рани, однак показують, що речовина, яку вони були здатні виробляти, мала властивості, потенційно корисні для захисту ран від інфекції. Дослідники також застерігають: здатність пригнічувати бактерії в лабораторних умовах не означає, що такий засіб є безпечним або ефективним для лікування людських ран.

Читай нас у