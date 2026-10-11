Экспериментальный берёзовый дёготь подавлял стафилококк — ScienceDaily

Экспериментально изготовленный берёзовый дёготь, который неандертальцы могли использовать для крепления каменных орудий к рукоятям, подавлял рост Staphylococcus aureus — бактерии, часто связанной с раневыми инфекциями. Это установила международная группа исследователей из Кёльнского университета, Оксфордского университета, Льежского университета и Университета Кейп-Бретона, сообщает ScienceDaily.

Воссоздали доисторические способы

Берёзовый дёготь — густое липкое вещество, которое получают при нагревании берёзовой коры. Археологи находили его следы на многочисленных стоянках неандертальцев в Европе, в частности на древних каменных орудиях. Материал прежде всего связывали с изготовлением составных инструментов: им могли закреплять каменные лезвия или наконечники на деревянных рукоятях.

Учёные изготовили дёготь из видов деревьев, существовавших во времена неандертальцев, воссоздав несколько способов производства, реконструированных по археологическим данным. В одном из них кору нагревали в закрытой подземной яме с ограниченным доступом кислорода. В таких условиях происходила сухая перегонка, во время которой образовывались вещества, из которых можно было собрать дёготь.

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Другой способ предусматривал сжигание берёзовой коры возле твёрдой поверхности, например камня. Смолистые испарения конденсировались на более прохладной поверхности, оставляя липкий осадок, который можно было собрать.

Активность против бактерий

Все полученные образцы берёзового дёгтя смогли подавить рост S. aureus. Антибактериальная активность оказалась независимой от конкретного способа получения дёгтя, использованного в ходе эксперимента.

Результаты опубликованы в журнале PLOS One. Они не доказывают, что неандертальцы действительно наносили дёготь на раны, однако показывают, что вещество, которое они были способны производить, имело свойства, потенциально полезные для защиты ран от инфекции. Исследователи также предупреждают: способность подавлять бактерии в лабораторных условиях не означает, что такое средство безопасно или эффективно для лечения человеческих ран.

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