实验制备的桦树焦油抑制葡萄球菌——ScienceDaily

实验制备的桦树焦油可能曾被尼安德特人用于将石器固定在手柄上，并且它抑制了金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）的生长。这种细菌通常与伤口感染有关。来自科隆大学、牛津大学、列日大学和布雷顿角大学的一个国际研究团队发现了这一点，ScienceDaily报道。

重现史前方法

桦树焦油是一种通过加热桦树皮获得的浓稠黏性物质。考古学家在欧洲众多尼安德特人遗址中发现了它的痕迹，其中包括古老的石器。该材料主要与复合工具的制作有关：它可能被用于将石刃或石制尖头固定在木制手柄上。

科学家使用尼安德特人时代存在的树种制备焦油，重现了根据考古证据复原的几种生产方法。其中一种方法是在氧气进入有限的封闭地下坑中加热树皮。在这种条件下会发生干馏，产生可从中收集焦油的物质。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

另一种方法是在坚硬表面附近，例如石头旁，燃烧桦树皮。树脂蒸气在较冷的表面凝结，留下可收集的黏性沉积物。

抗菌活性

获得的所有桦树焦油样本都能够抑制S. aureus的生长。抗菌活性被证明与实验中使用的具体焦油制备方法无关。

研究结果发表在期刊《PLOS One》上。这些结果并不能证明尼安德特人确实将焦油涂在伤口上，但表明他们能够制备的一种物质具有可能有助于保护伤口免受感染的特性。研究人员还警告说，在实验室条件下抑制细菌的能力并不意味着这种制剂对治疗人类伤口是安全或有效的。

关注我们在