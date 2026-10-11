以色列制成强度为普通冰10倍的冰——ScienceAlert

耶路撒冷希伯来大学的研究人员创造了一种以冰为基础的复合材料BioPykrete，其强度是普通冰的10倍，并且在破坏前可吸收多70倍的能量。ScienceAlert报道。

这种新材料发展了Pykrete的理念。Pykrete是一种由冰和木浆构成的复合材料，英国皇家海军曾在第二次世界大战期间对其进行测试，用于可能建造航空母舰。该项目最终因成本上升及其他方案的出现而被放弃。

含纤维素和蛋白质的冰

研究人员为BioPykrete在冰中加入了植物来源的纤维素纳米晶体和CBM3a-AFPIII蛋白。纤维素是植物的主要结构成分，其纳米晶体能够增强冰的强度，尤其可阻碍裂纹扩展。

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CBM3a-AFPIII结合了抗冻蛋白和碳水化合物结合模块。它应使纤维素纳米晶体与冰保持结合，确保它们在分子层面连接在一起。研究人员称，因此该材料不会突然破坏，而是能够逐渐变形并吸收更多能量。

在寒冷地区的前景

科学家将BioPykrete视为偏远寒冷地区的潜在建筑材料，包括北极和南极洲，在这些地区采用常规建筑方法较为困难。其主要成分是冰和植物纤维素，因此该材料可能具有较低的碳足迹并可生物降解。

不过，这项工作是一项小规模的概念验证。在实际应用之前，仍需研究BioPykrete在变化条件下的长期稳定性，以及裂纹在该复合材料中的扩展机制。研究结果发表于《Colloids and Surfaces B: Biointerfaces》期刊。

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