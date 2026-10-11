В Израиле создали лёд в 10 раз прочнее обычного — ScienceAlert

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме создали композитный материал BioPykrete на основе льда, который в 10 раз прочнее обычного льда и может поглотить в 70 раз больше энергии до разрушения. Об этом сообщает ScienceAlert.

Новый материал развивает идею Pykrete — композита из льда и древесной массы, который Королевский военно-морской флот Великобритании испытывал во время Второй мировой войны для возможного строительства авианосца. В конечном итоге проект оставили из-за роста стоимости и появления других вариантов.

Лёд с целлюлозой и белком

Для BioPykrete учёные добавили в лёд целлюлозные нанокристаллы растительного происхождения и белок CBM3a-AFPIII. Целлюлоза является основным структурным компонентом растений, а её нанокристаллы могут укреплять лёд, в частности затрудняя распространение трещин.

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CBM3a-AFPIII сочетает антифризный белок и модуль, связывающий углеводы. Он должен удерживать целлюлозные нанокристаллы и лёд вместе, обеспечивая их связь на молекулярном уровне. По данным исследователей, благодаря этому материал не разрушается внезапно, а способен постепенно деформироваться и поглощать больше энергии.

Перспективы для холодных регионов

Учёные рассматривают BioPykrete как возможный строительный материал для отдалённых холодных регионов, в частности Арктики и Антарктики, где применять обычные строительные методы сложно. Основными компонентами являются лёд и растительная целлюлоза, поэтому материал потенциально может иметь низкий углеродный след и быть биоразлагаемым.

В то же время работа представляет собой маломасштабную проверку концепции. Перед практическим применением необходимо исследовать долгосрочную устойчивость BioPykrete в изменяющихся условиях, а также механизмы распространения трещин в композите. Результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

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