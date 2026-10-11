W Izraelu stworzono lód 10 razy mocniejszy od zwykłego — ScienceAlert

Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie stworzyli BioPykrete, kompozytowy materiał na bazie lodu, który jest 10 razy mocniejszy od zwykłego lodu i może pochłonąć 70 razy więcej energii przed zniszczeniem. Informuje o tym ScienceAlert.

Nowy materiał rozwija ideę Pykrete — kompozytu lodu i masy drzewnej, który Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii testowała podczas II wojny światowej pod kątem możliwej budowy lotniskowca. Projekt ostatecznie porzucono z powodu rosnących kosztów i pojawienia się innych rozwiązań.

Lód z celulozą i białkiem

Do BioPykrete naukowcy dodali do lodu nanokryształy celulozy pochodzenia roślinnego oraz białko CBM3a-AFPIII. Celuloza jest głównym składnikiem strukturalnym roślin, a jej nanokryształy mogą wzmacniać lód, między innymi utrudniając rozprzestrzenianie się pęknięć.

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CBM3a-AFPIII łączy białko przeciwzamarzaniowe i moduł wiążący węglowodany. Ma ono utrzymywać razem nanokryształy celulozy i lód, zapewniając ich wiązanie na poziomie molekularnym. Według badaczy dzięki temu materiał nie ulega nagłemu zniszczeniu, lecz może stopniowo się odkształcać i pochłaniać więcej energii.

Perspektywy dla zimnych regionów

Naukowcy rozważają BioPykrete jako możliwy materiał budowlany dla odległych zimnych regionów, w tym Arktyki i Antarktydy, gdzie stosowanie zwykłych metod budowlanych jest trudne. Głównymi składnikami są lód i celuloza roślinna, dlatego materiał może potencjalnie mieć niski ślad węglowy i być biodegradowalny.

Jednocześnie praca jest niewielką skalą sprawdzenia koncepcji. Przed praktycznym zastosowaniem należy zbadać długoterminową stabilność BioPykrete w zmiennych warunkach, a także mechanizmy rozprzestrzeniania się pęknięć w kompozycie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

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