Naukowcy odkryli, że powierzchnia ciała kałamarnicy przybrzeżnej długopłetwej Doryteuthis pealeii jest pokryta komórkami włoskowatymi z pęczkami cienkich wypustek. Struktury te przypominają komórki włoskowate ludzkiego ucha wewnętrznego, które odbierają ruch płynu i przekazują sygnały do mózgu. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Current Biology informuje ScienceAlert.

Różne struktury na powierzchni ciała

Zespół, w którego skład wchodził otolaryngolog Brian McDermott z Case Western Reserve University, zbadał ciała kilku świeżo wyklutych kałamarnic za pomocą mikroskopii świetlnej warstwowej. Metoda umożliwiła uwidocznienie komórek włoskowatych na powierzchni zwierząt.

Naukowcy zarejestrowali dwa sposoby rozmieszczenia pęczków włosków: opisane wcześniej liniowe rzędy oraz rozległe obszary, które autorzy nazwali polami linii bocznej. Długość pęczków różniła się w zależności od miejsca na ciele. W szczególności na płaszczu kałamarnicy były one krótsze niż w obszarach linii bocznej na głowie.

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Odbieranie ruchu wody

Autorzy pracy przypuszczają, że różne rozmieszczenie i długość pęczków włosków mogą pomagać kałamarnicom rejestrować określone rodzaje lokalnych ruchów wody. Ruchy te mogą przenosić informacje między innymi o zdobyczy, prądach lub odległych zaburzeniach w środowisku wodnym.

U ludzi komórki włoskowate znajdują się w ślimaku ucha wewnętrznego. Fale dźwiękowe wywołują w tym narządzie drgania płynu, które poruszają pęczkami włosków, a komórki przekształcają ten ruch w sygnały dla mózgu.

Według McDermotta uszkodzenie pęczków włosków często wiąże się z wrodzoną utratą słuchu lub jego utratą u osób, które wcześniej słyszały. Uważa on, że badanie takich pęczków u kałamarnic może pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy słyszenia i powstawanie jego zaburzeń u ludzi.

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