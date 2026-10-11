На коже кальмаров обнаружили пучки волосков разной длины — ScienceAlert

Исследователи обнаружили, что поверхность тела длиннопёрого прибрежного кальмара Doryteuthis pealeii покрыта волосковыми клетками с пучками тонких выростов. Эти структуры похожи на волосковые клетки внутреннего уха человека, которые воспринимают движение жидкости и передают сигналы в мозг. О результатах исследования, опубликованного в журнале Current Biology, сообщает ScienceAlert.

Разные структуры на поверхности тела

Команда, в которую входил отоларинголог Брайан Макдермотт из Университета Кейс Вестерн Резерв, исследовала тела нескольких только что вылупившихся кальмаров с помощью светолистовой микроскопии. Метод позволил визуализировать волосковые клетки на поверхности животных.

Учёные зафиксировали два способа расположения пучков волосков: ранее описанные линейные ряды и широкие участки, которые авторы назвали полями боковой линии. Длина пучков отличалась в зависимости от места на теле. В частности, на мантии кальмара они были короче, чем в участках боковой линии на голове.

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Восприятие движения воды

Авторы работы предполагают, что различное расположение и длина пучков волосков могут помогать кальмарам регистрировать определённые типы локальных движений воды. Такие движения могут нести информацию, в частности, о добыче, течениях или удалённых колебаниях в водной среде.

У людей волосковые клетки находятся в улитке внутреннего уха. Звуковые волны создают колебания жидкости в этом органе, которые приводят в движение пучки волосков, а клетки преобразуют это движение в сигналы для мозга.

По словам Макдермотта, повреждение пучков волосков часто связано с врождённой потерей слуха или его потерей у людей, которые ранее слышали. Он считает, что изучение таких пучков у кальмаров может помочь лучше понять механизмы слуха и возникновение его нарушений у людей.

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