研究人员发现，长鳍近岸鱿鱼 Doryteuthis pealeii 的体表覆盖着带有成束细小突起的毛细胞。这些结构与人类内耳的毛细胞相似，后者能够感知液体运动并向大脑传递信号。ScienceAlert报道了这项发表在《Current Biology》期刊上的研究结果。

体表存在不同结构

包括凯斯西储大学耳鼻喉科医生布莱恩·麦克德莫特在内的团队，利用光片显微镜研究了数只刚孵化鱿鱼的身体。该方法使研究人员能够观察动物体表的毛细胞。

科学家记录了毛束的两种排列方式：此前已描述的线性排列，以及作者称为侧线区的宽阔区域。毛束的长度因其在身体上的位置而异。尤其是，鱿鱼外套膜上的毛束比头部侧线区域的更短。

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感知水流运动

论文作者推测，毛束不同的排列和长度可能帮助鱿鱼识别某些类型的局部水流运动。这些运动可能携带有关猎物、水流或水环境中远处扰动的信息。

在人类中，毛细胞位于内耳耳蜗内。声波在该器官中产生液体振动，带动毛束运动，而毛细胞将这一运动转化为传递给大脑的信号。

麦克德莫特表示，毛束受损通常与先天性听力损失，或此前有听力的人出现听力丧失有关。他认为，研究鱿鱼的这类毛束可能有助于更好地理解人类听觉机制以及听力障碍的发生。

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