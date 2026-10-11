На шкірі кальмарів виявили волоскові пучки різної довжини — ScienceAlert

Дослідники виявили, що поверхня тіла довгоплавцевого прибережного кальмара Doryteuthis pealeii вкрита волосковими клітинами з пучками тонких виростів. Ці структури подібні до волоскових клітин внутрішнього вуха людини, які сприймають рух рідини та передають сигнали до мозку. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, повідомляє ScienceAlert.

Різні структури на поверхні тіла

Команда, до якої входив отоларинголог Браян Макдермотт з Університету Кейс Вестерн Резерв, дослідила тіла кількох щойно вилуплених кальмарів за допомогою світлолистової мікроскопії. Метод дав змогу візуалізувати волоскові клітини на поверхні тварин.

Науковці зафіксували два способи розташування волоскових пучків: раніше описані лінійні ряди та широкі ділянки, які автори назвали полями бічної лінії. Довжина пучків відрізнялася залежно від місця на тілі. Зокрема, на мантії кальмара вони були коротшими, ніж у ділянках бічної лінії на голові.

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Сприйняття руху води

Автори роботи припускають, що різне розташування та довжина волоскових пучків можуть допомагати кальмарам реєструвати певні типи локальних рухів води. Такі рухи можуть нести інформацію, зокрема, про здобич, течії або віддалені коливання у водному середовищі.

У людей волоскові клітини містяться у завитці внутрішнього вуха. Звукові хвилі створюють коливання рідини в цьому органі, які рухають волоскові пучки, а клітини перетворюють цей рух на сигнали для мозку.

За словами Макдермотта, пошкодження волоскових пучків часто пов’язане з вродженою втратою слуху або його втратою в людей, які раніше чули. Він вважає, що вивчення таких пучків у кальмарів може допомогти краще зрозуміти механізми слуху та виникнення його порушень у людей.

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