Samsung інвестує $4,09 млрд у тестування чипів у В’єтнамі — Korea Herald

Samsung Electronics планує інвестувати 105,79 трлн в’єтнамських донгів, або $4,09 млрд, у потужності з тестування чипів пам’яті в індустріальному парку Yen Binh у Тхайнгуєні на півночі В’єтнаму. Як повідомляє Korea Herald, перша виробнича лінія має запрацювати у четвертому кварталі 2027 року, а ще одну планують запустити 2028-го.

Нові потужності проводитимуть фінальне тестування мікросхем DRAM і NAND flash, упакованих на заводі Samsung у Чхонані в Південній Кореї. Виробництва кремнієвих пластин там не передбачено, тому проєкт розширює закордонні можливості тестування, а не переносить виготовлення чипів із Південної Кореї.

Інвестиції у В’єтнамі

Загалом афілійовані компанії Samsung мають намір інвестувати 12,26 трлн вон, або $9,15 млрд, у операції, пов’язані з напівпровідниками. Майже 8 трлн вон із цієї суми спрямують до В’єтнаму. Близько 66,64 трлн донгів, що становить приблизно 63% інвестицій Samsung Electronics у тестування пам’яті, планують профінансувати за рахунок реінвестованого прибутку від в’єтнамських операцій компанії.

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Професор Вищої школи виробничих інновацій Університету Інха Чу Син Хван вважає, що план, імовірно, має зберегти виробництво високовартісної продукції, зокрема пам’яті з високою пропускною здатністю, у Чхонані та Он’яні. На його думку, більш стандартні операції з пам’яттю можуть перенести до В’єтнаму. Samsung не повідомляла, як саме розподілятимуть обсяги тестування між майданчиками.

Потужності для компонентів у двох країнах

Samsung Electro-Mechanics 29 вересня оголосила про інвестиції 6,78 трлн вон у виробництво підкладок flip-chip ball grid array. Із цієї суми 4,27 трлн вон спрямують до Седжона в Південній Кореї, а 2,51 трлн вон — до В’єтнаму. Такі підкладки з’єднують високопродуктивні процесори з друкованими платами та потрібні для більших і складніших корпусів чипів, які використовують сервери штучного інтелекту.

Масове виробництво на розширеному майданчику в Седжоні планують розпочати у вересні 2028 року, а в’єтнамський проєкт мають завершити й ввести в експлуатацію до червня 2030 року. У Седжоні компанія зосередиться на високовартісних і технічно складних виробах, тоді як В’єтнам має забезпечувати зростання глобальних замовлень.

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