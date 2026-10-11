WhatsApp запустив в ОАЕ батьківські налаштування для підлітків — The National

WhatsApp запустив в ОАЕ нові інструменти батьківського контролю для підліткових акаунтів. Вони дають змогу налаштовувати параметри приватності, отримувати сповіщення про певні зміни в активності дитини та обирати рівень обмежень для взаємодії з Meta AI. Водночас батьки не матимуть доступу до листування або дзвінків підлітків, які залишатимуться захищеними наскрізним шифруванням, повідомляє The National.

PIN-код і сповіщення

Батьки зможуть використовувати шестизначний Parent PIN для блокування окремих налаштувань приватності в акаунті підлітка. Якщо підліток захоче змінити обмеження, зокрема доступ до фото профілю, часу останньої появи в мережі або можливість додавання до груп, для цього знадобиться схвалення батьків.

Інструменти також передбачають сповіщення, коли підліток приєднується до групи або виходить із неї, коли чисельність групи істотно зростає чи коли додається новий контакт. Батьки можуть визначати, хто бачитиме статуси дитини, чиї статуси вона зможе переглядати, а також як підліток знаходить і підписується на публічні канали WhatsApp.

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Обмеження для Meta AI

Оновлення містить окремі налаштування для штучного інтелекту. Батьки можуть залишити стандартний режим Meta AI для користувачів від 13 років або обрати варіант Limited Content, що обмежує чутливі теми та додає додаткові запобіжники. У суворішому режимі буде вимкнено приватні та інкогніто-взаємодії з AI.

Нові функції є необов'язковими та за замовчуванням вимкнені. Засновник і генеральний директор технологічної компанії Ombori Андреас Хасселлоф вважає, що такий підхід дає батькам можливість помічати потенційно тривожні зміни без постійного контролю за цифровим життям підлітка. Він також зазначив, що вікові фільтри для AI є лише початковим рівнем захисту, оскільки системи мають враховувати контекст запитів користувачів.

Жительки ОАЕ Мілі Мехта та Дженіта Клара підтримали нові налаштування. Клара розповіла, що її 13-річного сина раніше додала до групи малознайома людина, після чого він побачив неприйнятні відео та вислови. На її думку, обмеження на додавання дітей до груп і сповіщення для батьків можуть допомогти раніше реагувати на такі ситуації.

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