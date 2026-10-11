WhatsApp uruchomił w ZEA nowe narzędzia kontroli rodzicielskiej dla kont nastolatków. Umożliwiają one konfigurowanie ustawień prywatności, otrzymywanie powiadomień o określonych zmianach w aktywności dziecka oraz wybór poziomu ograniczeń interakcji z Meta AI. Jednocześnie rodzice nie będą mieli dostępu do wiadomości ani połączeń nastolatków, które pozostaną chronione szyfrowaniem end-to-end, informuje The National.

Kod PIN i powiadomienia

Rodzice będą mogli używać sześciocyfrowego kodu Parent PIN do blokowania wybranych ustawień prywatności na koncie nastolatka. Jeśli nastolatek będzie chciał zmienić ograniczenia, w tym dostęp do zdjęcia profilowego, czasu ostatniej aktywności lub możliwość dodawania do grup, będzie potrzebował zgody rodziców.

Narzędzia przewidują również powiadomienia, gdy nastolatek dołącza do grupy lub ją opuszcza, gdy liczba członków grupy znacząco wzrasta albo gdy dodawany jest nowy kontakt. Rodzice mogą określić, kto będzie widział statusy dziecka, czyje statusy będzie ono mogło oglądać, a także w jaki sposób nastolatek znajduje i obserwuje publiczne kanały WhatsApp.

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Ograniczenia dla Meta AI

Aktualizacja obejmuje oddzielne ustawienia dla sztucznej inteligencji. Rodzice mogą pozostawić standardowy tryb Meta AI dla użytkowników od 13. roku życia lub wybrać opcję Limited Content, która ogranicza wrażliwe tematy i dodaje dodatkowe zabezpieczenia. W bardziej restrykcyjnym trybie prywatne i incognito interakcje z AI zostaną wyłączone.

Nowe funkcje są opcjonalne i domyślnie wyłączone. Andreas Hasselöf, założyciel i dyrektor generalny firmy technologicznej Ombori, uważa, że takie podejście pozwala rodzicom zauważać potencjalnie niepokojące zmiany bez stałego kontrolowania cyfrowego życia nastolatka. Zaznaczył również, że filtry wiekowe dla AI są jedynie początkowym poziomem ochrony, ponieważ systemy muszą uwzględniać kontekst zapytań użytkowników.

Mieszkanki ZEA Mili Mehta i Jenita Clara poparły nowe ustawienia. Clara opowiedziała, że jej 13-letni syn został wcześniej dodany do grupy przez słabo znaną mu osobę, po czym zobaczył niedopuszczalne filmy i wypowiedzi. Jej zdaniem ograniczenia dotyczące dodawania dzieci do grup oraz powiadomienia dla rodziców mogą pomóc wcześniej reagować na takie sytuacje.

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