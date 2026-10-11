WhatsApp запустил в ОАЭ новые инструменты родительского контроля для аккаунтов подростков. Они позволяют настраивать параметры конфиденциальности, получать уведомления об определённых изменениях в активности ребёнка и выбирать уровень ограничений для взаимодействия с Meta AI. При этом родители не будут иметь доступа к переписке или звонкам подростков, которые останутся защищёнными сквозным шифрованием, сообщает The National.

PIN-код и уведомления

Родители смогут использовать шестизначный Parent PIN для блокировки отдельных настроек конфиденциальности в аккаунте подростка. Если подросток захочет изменить ограничения, в частности доступ к фотографии профиля, времени последнего посещения или возможность добавления в группы, для этого потребуется одобрение родителей.

Инструменты также предусматривают уведомления, когда подросток присоединяется к группе или выходит из неё, когда численность группы существенно увеличивается или когда добавляется новый контакт. Родители могут определять, кто будет видеть статусы ребёнка, чьи статусы он сможет просматривать, а также как подросток находит и подписывается на публичные каналы WhatsApp.

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Ограничения для Meta AI

Обновление содержит отдельные настройки для искусственного интеллекта. Родители могут оставить стандартный режим Meta AI для пользователей от 13 лет или выбрать вариант Limited Content, который ограничивает чувствительные темы и добавляет дополнительные меры защиты. В более строгом режиме будут отключены приватные взаимодействия с AI и взаимодействия в режиме инкогнито.

Новые функции являются необязательными и по умолчанию отключены. Основатель и генеральный директор технологической компании Ombori Андреас Хасселёф считает, что такой подход даёт родителям возможность замечать потенциально тревожные изменения без постоянного контроля цифровой жизни подростка. Он также отметил, что возрастные фильтры для AI являются лишь начальным уровнем защиты, поскольку системы должны учитывать контекст запросов пользователей.

Жительницы ОАЭ Мили Мехта и Дженита Клара поддержали новые настройки. Клара рассказала, что её 13-летнего сына ранее добавил в группу малознакомый человек, после чего он увидел неприемлемые видео и высказывания. По её мнению, ограничения на добавление детей в группы и уведомления для родителей могут помочь раньше реагировать на такие ситуации.

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