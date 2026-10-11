WhatsApp在阿联酋推出青少年家长设置——《The National》

WhatsApp在阿联酋为青少年账户推出了新的家长控制工具。这些工具可用于设置隐私参数、接收有关孩子活动某些变化的通知，并选择与Meta AI互动的限制级别。同时，家长将无法访问青少年的聊天记录或通话内容，这些内容仍将受到端到端加密保护，据《The National》报道。

PIN码和通知

家长将能够使用六位数的Parent PIN来锁定青少年账户中的部分隐私设置。如果青少年希望更改限制，包括个人资料照片的访问权限、最后上线时间或被添加至群组的权限，则需要获得家长批准。

这些工具还会在青少年加入或退出群组、群组成员数量显著增加，或添加了新联系人时发出通知。家长可以决定谁能看到孩子的状态、孩子可以查看谁的状态，以及青少年如何查找和关注WhatsApp公共频道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对Meta AI的限制

此次更新包含针对人工智能的单独设置。家长可以保留适用于13岁及以上用户的标准Meta AI模式，或选择Limited Content选项，该选项会限制敏感话题并增加额外保障措施。在更严格的模式下，与AI进行的私密和隐身互动将被禁用。

这些新功能均为可选功能，默认处于关闭状态。科技公司Ombori的创始人兼首席执行官安德烈亚斯·哈塞洛夫认为，这种方式让家长能够发现潜在的令人担忧的变化，而无需持续监控青少年的数字生活。他还指出，AI年龄过滤只是初步的保护层级，因为系统必须考虑用户请求的语境。

阿联酋居民米莉·梅塔和珍妮塔·克拉拉支持这些新设置。克拉拉表示，她13岁的儿子此前被一名不太熟悉的人加入一个群组，之后看到了不适当的视频和言论。她认为，限制将儿童加入群组以及向家长发送通知，可能有助于更早应对此类情况。

关注我们在