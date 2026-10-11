У Пекіні створили альянс математиків для досліджень ШІ — South China Morning Post

У Пекіні провідні китайські математики створили Альянс лабораторії Яу з математики та штучного інтелекту. Ініціативу очолює лауреат Філдсівської медалі Шін-Тун Яу, директор Центру математичних наук Яу в Університеті Цінхуа. До мережі планують залучити понад 1 000 науковців, повідомляє South China Morning Post.

Завдання нового об’єднання

Альянс об’єднає вісім провідних установ. Його учасники працюватимуть над спеціалізованими моделями штучного інтелекту для математики, застосуванням ШІ для генерування математичних гіпотез і формалізації доведень, а також над системами, логіку міркувань яких буде легше інтерпретувати.

За словами Яу, ще рік тому він не вважав можливості штучного інтелекту настільки значними. Водночас протягом останніх шести-дванадцяти місяців він бачив, як ШІ працював над завданнями, які математикам було складно розв’язати. Науковець порівняв розвиток ШІ в математиці з цунамі та закликав китайських математиків організовано працювати з цією технологією.

Оцінка розриву зі США

Яу заявив, що Китай відстає від США у використанні штучного інтелекту для передових наукових досліджень, зокрема в математиці та фізиці. На його думку, китайські моделі добре виконують завдання для звичайних користувачів, але суттєво поступаються провідним американським системам у науковій роботі.

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Він також зазначив, що американські ШІ-компанії залучили тисячі науковців і значні промислові інвестиції для розв’язання складних наукових проблем. За його словами, у Китаї такі зусилля залишаються розпорошеними.

Дискусія про математичні результати ШІ

Запуск альянсу відбувся на тлі дебатів щодо здатності ШІ розв’язувати складні математичні завдання. Минулого тижня OpenAI оприлюднила 722 математичні рукописи, об’єднані у 372 групи результатів, заявивши про прогрес у сотнях відкритих проблем. Наступного дня компанія відкликала три рукописи після виявлення помилки, яка знецінила один з аргументів і вплинула на дві пов’язані роботи, а також переглянула ще 14 робіт.

Деякі математики розкритикували темп і масштаб публікації, наголошуючи на потребі ретельної перевірки результатів, зрозумілих пояснень і належного визнання попередніх досліджень. Лауреат Філдсівської медалі Теренс Тао закликав уповільнити застосування ШІ через побоювання щодо його негативного впливу. Яу заявив, що ця суперечка не повинна заважати співпраці математиків із розробниками штучного інтелекту.

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