在北京，中国顶尖数学家成立了丘成桐数学与人工智能实验室联盟。该倡议由菲尔兹奖得主、清华大学丘成桐数学科学中心主任丘成桐领导。该网络计划吸纳超过1000名科研人员，《南华早报》报道。

新联盟的任务

该联盟将汇集八家顶尖机构。其成员将致力于开发面向数学的专用人工智能模型，利用人工智能生成数学假设和形式化证明，以及开发推理逻辑更容易解释的系统。

丘成桐表示，一年前他并不认为人工智能的能力如此重要。同时，在过去六至十二个月里，他看到人工智能处理了数学家难以解决的任务。这位科学家将人工智能在数学领域的发展比作海啸，并呼吁中国数学家有组织地与这项技术合作。

对与美国差距的评估

丘成桐表示，中国在利用人工智能开展前沿科学研究方面落后于美国，尤其是在数学和物理领域。在他看来，中国模型能够很好地完成普通用户的任务，但在科研工作中明显落后于领先的美国系统。

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他还指出，美国人工智能公司已吸引数千名科学家，并获得大量产业投资，以解决复杂的科学问题。他表示，在中国，这类努力仍然较为分散。

关于人工智能数学成果的讨论

该联盟的成立正值围绕人工智能解决复杂数学问题能力的讨论之际。上周，OpenAI发布了722份数学手稿，归入372组成果，并称在数百个开放问题上取得进展。次日，该公司在发现一项错误后撤回了三份手稿，该错误使其中一个论证失效，并影响了两篇相关论文；公司还修订了另外14篇论文。

一些数学家批评了发布的速度和规模，强调需要仔细验证结果、提供易于理解的解释，并适当承认先前的研究。菲尔兹奖得主陶哲轩因担忧人工智能的负面影响，呼吁放缓其应用。丘成桐表示，这场争议不应妨碍数学家与人工智能开发者之间的合作。

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