W Pekinie czołowi chińscy matematycy utworzyli Sojusz Laboratorium Yau ds. Matematyki i Sztucznej Inteligencji. Inicjatywie przewodzi laureat Medalu Fieldsa Shing-Tung Yau, dyrektor Centrum Nauk Matematycznych Yau na Uniwersytecie Tsinghua. Do sieci planuje się zaangażować ponad 1 000 naukowców, donosi South China Morning Post.

Zadania nowego stowarzyszenia

Sojusz połączy osiem czołowych instytucji. Jego uczestnicy będą pracować nad wyspecjalizowanymi modelami sztucznej inteligencji dla matematyki, wykorzystaniem AI do generowania hipotez matematycznych i formalizacji dowodów, a także nad systemami, których logika rozumowania będzie łatwiejsza do interpretacji.

Według Yau jeszcze rok temu nie uważał on możliwości sztucznej inteligencji za aż tak znaczące. Jednocześnie w ciągu ostatnich sześciu do dwunastu miesięcy widział, jak AI pracowała nad zadaniami, które matematykom trudno było rozwiązać. Naukowiec porównał rozwój AI w matematyce do tsunami i wezwał chińskich matematyków do zorganizowanej pracy z tą technologią.

Ocena luki wobec USA

Yau oświadczył, że Chiny pozostają w tyle za Stanami Zjednoczonymi w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do zaawansowanych badań naukowych, w szczególności w matematyce i fizyce. Jego zdaniem chińskie modele dobrze wykonują zadania dla zwykłych użytkowników, lecz w pracy naukowej znacznie ustępują wiodącym systemom amerykańskim.

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Zaznaczył również, że amerykańskie firmy AI zaangażowały tysiące naukowców i znaczne inwestycje przemysłowe, aby rozwiązywać złożone problemy naukowe. Według niego w Chinach takie wysiłki pozostają rozproszone.

Dyskusja o matematycznych wynikach AI

Uruchomienie sojuszu nastąpiło w czasie debat na temat zdolności AI do rozwiązywania złożonych zadań matematycznych. W ubiegłym tygodniu OpenAI opublikowało 722 rękopisy matematyczne, zgrupowane w 372 grupy wyników, twierdząc, że osiągnięto postęp w setkach otwartych problemów. Następnego dnia firma wycofała trzy rękopisy po wykryciu błędu, który unieważnił jeden z argumentów i wpłynął na dwie powiązane prace, a także zrewidowała kolejnych 14 prac.

Niektórzy matematycy skrytykowali tempo i skalę publikacji, podkreślając potrzebę starannej weryfikacji wyników, zrozumiałych wyjaśnień oraz właściwego uznania wcześniejszych badań. Laureat Medalu Fieldsa Terence Tao wezwał do spowolnienia wykorzystywania AI z powodu obaw o jej negatywny wpływ. Yau stwierdził, że ten spór nie powinien utrudniać współpracy matematyków z twórcami sztucznej inteligencji.

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