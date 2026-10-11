В Пекине ведущие китайские математики создали Альянс лаборатории Яу по математике и искусственному интеллекту. Инициативу возглавляет лауреат Филдсовской медали Шин-Тун Яу, директор Центра математических наук Яу в Университете Цинхуа. В сеть планируют привлечь более 1 000 ученых, сообщает South China Morning Post.

Задачи нового объединения

Альянс объединит восемь ведущих учреждений. Его участники будут работать над специализированными моделями искусственного интеллекта для математики, применением ИИ для генерации математических гипотез и формализации доказательств, а также над системами, логику рассуждений которых будет легче интерпретировать.

По словам Яу, еще год назад он не считал возможности искусственного интеллекта настолько значительными. В то же время в течение последних шести-двенадцати месяцев он видел, как ИИ работал над задачами, которые математикам было сложно решить. Ученый сравнил развитие ИИ в математике с цунами и призвал китайских математиков организованно работать с этой технологией.

Оценка отставания от США

Яу заявил, что Китай отстает от США в использовании искусственного интеллекта для передовых научных исследований, в частности в математике и физике. По его мнению, китайские модели хорошо выполняют задачи для обычных пользователей, но в научной работе значительно уступают ведущим американским системам.

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Он также отметил, что американские ИИ-компании привлекли тысячи ученых и значительные промышленные инвестиции для решения сложных научных проблем. По его словам, в Китае такие усилия остаются разрозненными.

Дискуссия о математических результатах ИИ

Запуск альянса состоялся на фоне дебатов о способности ИИ решать сложные математические задачи. На прошлой неделе OpenAI опубликовала 722 математические рукописи, объединенные в 372 группы результатов, заявив о прогрессе в сотнях открытых проблем. На следующий день компания отозвала три рукописи после обнаружения ошибки, которая обесценила один из аргументов и повлияла на две связанные работы, а также пересмотрела еще 14 работ.

Некоторые математики раскритиковали темп и масштаб публикации, подчеркнув необходимость тщательной проверки результатов, понятных объяснений и надлежащего признания предыдущих исследований. Лауреат Филдсовской медали Теренс Тао призвал замедлить применение ИИ из-за опасений по поводу его негативного влияния. Яу заявил, что этот спор не должен мешать сотрудничеству математиков с разработчиками искусственного интеллекта.

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