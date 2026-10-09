В США 8 октября OpenAI сообщила о блокировке нескольких аккаунтов, связанных с двумя операциями влияния, которые компания связывает с Ираном и Россией. Как сообщает The Hill, участники операций использовали модели OpenAI вместе с традиционными технологиями для продвижения политических сообщений через фальшивые СМИ и аналитические структуры.

Фальшивые журналисты из Ирана

По данным OpenAI, иранская операция под названием Bogus Bylines создала семь образов якобы журналистов. Их использовали для предложения крупных статей малым и средним онлайн-изданиям в разных странах. Операторы скрывали свое местонахождение с помощью VPN и выдавали себя за американских независимых авторов, хотя настройки прозрачности определяли местоположение аккаунтов в Иране.

Через эти учетные записи создавались ложные материалы о войне между США и Исламской Республикой Иран. Также в социальных сетях на английском и персидском языках публиковались комментарии на геополитические темы.

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Российская операция Dark Clark

Российская операция, которую OpenAI назвала Dark Clark в честь вымышленного персонажа, имела наибольший охват среди подобных схем, о которых компания отчитывалась с начала их выявления и пресечения. По данным OpenAI, ее участники создавали фальшивые якобы утечки документов и сценарии аудиозаписей, в том числе материалы, направленные на подрыв набора в Вооруженные силы Украины.

OpenAI также заявила, что эта операция разжигала общественную напряженность между Украиной и Польшей. Ее участники готовили материалы от имени фальшивого аналитического центра Social Research Center. По оценке компании, операторы могли привлечь людей в Латинской Америке, не знавших об истинном характере структуры, а также вводили в заблуждение региональные учреждения.

В обоих случаях искусственный интеллект также применяли для подготовки внутренних отчетов. OpenAI отметила, что операторы использовали сомнительные или откровенно вводящие в заблуждение методы, чтобы преувеличить результативность своей деятельности.

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