10月8日，OpenAI在美国宣布封禁多个与两项影响力行动有关的账户，该公司将这些行动与伊朗和俄罗斯联系起来。据The Hill报道，这些行动的参与者将OpenAI模型与传统技术结合使用，通过虚假媒体和分析机构推广政治信息。

来自伊朗的虚假记者

OpenAI表示，名为Bogus Bylines的伊朗行动创建了七个所谓记者的身份。这些身份被用于向不同国家的中小型网络媒体推销大篇幅文章。行动人员通过VPN隐藏所在地，并冒充美国独立作者，尽管透明度设置显示这些账户位于伊朗。

这些账户被用于制作有关美国与伊朗伊斯兰共和国之间战争的虚假材料。社交媒体上还以英语和波斯语发布了有关地缘政治议题的评论。

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俄罗斯行动Dark Clark

OpenAI以一名虚构角色的名字将这项俄罗斯行动命名为Dark Clark。自公司开始发现并制止此类行动以来，在其报告过的类似计划中，该行动的覆盖范围最大。OpenAI称，其参与者制作了虚假的所谓文件泄露和音频录制脚本，其中包括旨在破坏乌克兰武装部队征募工作的材料。

OpenAI还表示，这项行动加剧了乌克兰与波兰之间的社会紧张关系。其参与者以虚假智库Social Research Center的名义准备材料。该公司评估称，行动人员可能招募了不了解该机构真实性质的拉丁美洲人员，并且还误导了地区机构。

在两种情况下，人工智能也被用于编写内部报告。OpenAI指出，行动人员使用了可疑或公然误导的方法，以夸大其活动的成效。

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