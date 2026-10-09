W USA 8 października OpenAI poinformowało o zablokowaniu kilku kont powiązanych z dwiema operacjami wpływu, które firma łączy z Iranem i Rosją. Jak podaje The Hill, uczestnicy operacji wykorzystywali modele OpenAI wraz z tradycyjnymi technologiami do promowania przekazów politycznych za pośrednictwem fałszywych mediów i struktur analitycznych.

Fałszywi dziennikarze z Iranu

Według OpenAI irańska operacja o nazwie Bogus Bylines stworzyła siedem wizerunków rzekomych dziennikarzy. Wykorzystywano je do proponowania obszernych artykułów małym i średnim wydawnictwom internetowym w różnych krajach. Operatorzy ukrywali swoją lokalizację za pomocą VPN-ów i podawali się za amerykańskich niezależnych autorów, choć ustawienia przejrzystości wskazywały, że konta znajdowały się w Iranie.

Za pośrednictwem tych kont tworzono fałszywe materiały o wojnie między USA a Islamską Republiką Iranu. W mediach społecznościowych publikowano również po angielsku i persku komentarze na tematy geopolityczne.

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Rosyjska operacja Dark Clark

Rosyjska operacja, którą OpenAI nazwało Dark Clark na cześć fikcyjnej postaci, miała największy zasięg spośród podobnych schematów, o których firma informowała od początku ich wykrywania i przerywania. Według OpenAI jej uczestnicy tworzyli fałszywe rzekome wycieki dokumentów i scenariusze nagrań audio, w tym materiały mające na celu podważenie rekrutacji do Sił Zbrojnych Ukrainy.

OpenAI oświadczyło również, że operacja ta podsycała napięcia społeczne między Ukrainą a Polską. Jej uczestnicy przygotowywali materiały w imieniu fałszywego ośrodka analitycznego Social Research Center. Według oceny firmy operatorzy mogli zwerbować osoby w Ameryce Łacińskiej, które nie wiedziały o prawdziwym charakterze tej struktury, a także wprowadzali w błąd regionalne instytucje.

W obu przypadkach sztuczną inteligencję wykorzystywano również do przygotowywania wewnętrznych raportów. OpenAI zaznaczyło, że operatorzy stosowali wątpliwe lub jawnie wprowadzające w błąd metody, aby wyolbrzymić skuteczność swojej działalności.

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