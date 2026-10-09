OpenAI заблокувала акаунти, пов’язані з операціями впливу Росії та Ірану — The Hill

У США 8 жовтня OpenAI повідомила про блокування кількох акаунтів, пов’язаних із двома операціями впливу, які компанія пов’язує з Іраном та Росією. Як повідомляє The Hill, учасники операцій використовували моделі OpenAI разом із традиційними технологіями для просування політичних повідомлень через фальшиві медіа та аналітичні структури.

Фальшиві журналісти з Ірану

За даними OpenAI, іранська операція під назвою Bogus Bylines створила сім образів нібито журналістів. Їх використовували для пропонування великих статей малим і середнім онлайн-виданням у різних країнах. Оператори приховували своє місцеперебування за допомогою VPN та видавали себе за американських незалежних авторів, хоча налаштування прозорості визначали розташування акаунтів в Ірані.

Через ці облікові записи створювали неправдиві матеріали про війну між США та Ісламською Республікою Іран. Також у соціальних мережах англійською і перською мовами публікували коментарі на геополітичні теми.

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Російська операція Dark Clark

Російська операція, яку OpenAI назвала Dark Clark на честь вигаданого персонажа, мала найбільше охоплення серед подібних схем, про які компанія звітувала від початку їх виявлення та припинення. За даними OpenAI, її учасники створювали фальшиві нібито витоки документів і сценарії аудіозаписів, зокрема матеріали, спрямовані на підрив набору до Збройних сил України.

OpenAI також заявила, що ця операція підігрівала суспільну напругу між Україною та Польщею. Її учасники готували матеріали від імені фальшивого аналітичного центру Social Research Center. За оцінкою компанії, оператори могли залучити людей у Латинській Америці, які не знали про справжній характер структури, а також вводили в оману регіональні установи.

В обох випадках штучний інтелект застосовували і для підготовки внутрішніх звітів. OpenAI зазначила, що оператори використовували сумнівні або відверто оманливі методи, щоб перебільшити результативність своєї діяльності.

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