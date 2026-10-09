Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2026 года составили 62,7 млн единиц, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По сравнению со вторым кварталом 2026 года показатель снизился на 9,1%, сообщает Engadget со ссылкой на данные International Data Corporation.

Первое сокращение за девять кварталов

IDC связывает снижение интереса к компьютерам с проблемами поставок и высокими ценами. В июле 2026 года компания сообщила о первом сокращении поставок ПК за девять кварталов. За несколько месяцев до этого IDC также снизила прогноз для рынка персональных компьютеров на весь 2026 год.

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Высокие цены сдерживают спрос

Директор по исследованиям потребительских устройств IDC Джитеш Убриани отметил, что каналы продаж обеспокоены риском накопить чрезмерные запасы на рынке, где высокие цены сдерживают спрос. По его словам, это может привести к акциям и краткосрочному облегчению для покупателей, однако цены, как ожидают в IDC, не вернутся к уровню годичной давности.

Прогноз на ближайшие кварталы

В IDC ожидают, что цены останутся повышенными. Ухудшение макроэкономических условий, по оценке компании, создает риск того, что перспективы рынка в ближайшие кварталы ухудшатся, прежде чем начнут улучшаться.

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